В Германии фанаты залезли на 12-метровое дерево, чтобы посмотреть матч "Баварии"
18 мая, 2020, 14:50
Двое немецких болельщиков нашли оригинальный способ, чтобы посмотреть вживую матч "Унион" - "Бавария"
Об этом сообщает Bild .
Из-за пандемии коронавируса матчи Бундеслиги проходят без зрителей, однако вчера два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона "Унион", который в то время играл против мюнхенской "Баварии".
Некоторое время фанам даже удалось посмотреть матч, однако позже оригинальных болельщиков заметили полицейские, которые заставили мужчин спуститься с дерева и покинуть территорию стадиона.
- 17 мая в своем первом после карантина матче "Бавария" победила "Унион" и упрочила лидерство в Бундеслиге .
- Напомним, 16 мая в первом после карантина матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке" .
- Кроме этого, мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Анйтрахт" и вплотную приблизилась к лидерам Бундеслиги .
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