В Германии фанаты залезли на 12-метровое дерево, чтобы посмотреть матч "Баварии"

18 мая, 2020, 14:50

Двое немецких болельщиков нашли оригинальный способ, чтобы посмотреть вживую матч "Унион" - "Бавария"

Об этом сообщает Bild .

Из-за пандемии коронавируса матчи Бундеслиги проходят без зрителей, однако вчера два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона "Унион", который в то время играл против мюнхенской "Баварии".

Некоторое время фанам даже удалось посмотреть матч, однако позже оригинальных болельщиков заметили полицейские, которые заставили мужчин спуститься с дерева и покинуть территорию стадиона.