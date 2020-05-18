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Espreso.tvСпортВ Германии фанаты залезли на 12-метровое дерево, чтобы посмотреть матч "Баварии"

В Германии фанаты залезли на 12-метровое дерево, чтобы посмотреть матч "Баварии"


фото: Getty Images
Двое немецких болельщиков нашли оригинальный способ, чтобы посмотреть вживую матч "Унион" - "Бавария"

Об этом сообщает Bild .

Из-за пандемии коронавируса матчи Бундеслиги проходят без зрителей, однако вчера два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона "Унион", который в то время играл против мюнхенской "Баварии".

Некоторое время фанам даже удалось посмотреть матч, однако позже оригинальных болельщиков заметили полицейские, которые заставили мужчин спуститься с дерева и покинуть территорию стадиона.

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