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Espreso.tvОбществоВ Британии зафиксирован самый низкий показатель суточной смертности от коронавируса за период карантина

В Британии зафиксирован самый низкий показатель суточной смертности от коронавируса за период карантина


фото: reuters
В Великобритании зафиксировали 17 мая самый низкий показатель смертности от коронавируса со времени введения карантина 24 марта

Об этом сообщает ВВС .

"Суточный показатель смертности от коронавируса в Великобритании упал до 170, что является самым низким с момента введения ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель почти на 100 меньше, чем неделю назад. Воднчас, количество смертей в выходные нередко бывает ниже, чем в течение недели, в силу специфики отчетности.

Впрочем, общее количество умерших в Британии остается самым высоким в Европе и составляет 34 636.

Между тем, Испания, которая ввела жесткий карантин 14 марта, объявила о 87 новых смертей в воскресенье. Для сравнения: 2 апреля, на пике вспышки коронавируса, в стране погибли 961 человек.

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Италия также сообщила о низкий показатель смертности с момента введения ограничений - 145.

По данным Worldometer, по состоянию на утро 18 мая общая количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4718215, из них 316 730 летальных, выздоровели 1860136 человек.

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