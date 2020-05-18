Украина в ООН призвала признать депортацию крымских татар преступлением

18 мая, 2020, 18:49

Украина в ООН и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы депортация сталинским режимом крымских татар в 1944 году была официально признана международным преступлением

Об этом 18 мая заявил в понедельник в видеообращении к государствам-членам Организации Объединенных Наций постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Дипломат отметил, что замалчивание преступных действий и игнорирование агрессии приводит к безнаказанности и продолжению оккупации.

"ООН была основана для предотвращения войн и нарушений прав человека", - отметил представитель Украины.

Кислица отметил, что во время депортации в 1944 году десятки тысяч крымских татар погибли, потеряли своих родных и близких, а любые упоминания об этом преследовались режимом.

"В течение десятилетий Советский Союз запрещал упоминать об этой трагедии. Сегодня Путин сознательно прославляет Сталина, развернув очередную кампанию насилия и репрессий в оккупированном Крыму", - заявил Кислица.

Он отметил, что нынешний президент РФ "до сих пор использует сталинские методы террора и преследований крымских татар", чтобы обосновать незаконной оккупации полуострова