Украина в ООН призвала признать депортацию крымских татар преступлением
Об этом 18 мая заявил в понедельник в видеообращении к государствам-членам Организации Объединенных Наций постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Дипломат отметил, что замалчивание преступных действий и игнорирование агрессии приводит к безнаказанности и продолжению оккупации.
"ООН была основана для предотвращения войн и нарушений прав человека", - отметил представитель Украины.
Кислица отметил, что во время депортации в 1944 году десятки тысяч крымских татар погибли, потеряли своих родных и близких, а любые упоминания об этом преследовались режимом.
"В течение десятилетий Советский Союз запрещал упоминать об этой трагедии. Сегодня Путин сознательно прославляет Сталина, развернув очередную кампанию насилия и репрессий в оккупированном Крыму", - заявил Кислица.
Он отметил, что нынешний президент РФ "до сих пор использует сталинские методы террора и преследований крымских татар", чтобы обосновать незаконной оккупации полуострова
# Украина продолжит прилагать усилия для того, чтобы депортация крымских татар из # Крыма "в в 1944 г.. была признана на международной арене преступлением, о котором всегда будут помнить.- UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 18, 2020
Видеообращение Постоянного представителя Украины при # ООН @SergiyKyslytsya ⬇ pic.twitter.com/p9hTrdL6aA
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