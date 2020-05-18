Украина предложит отдельную платформу для переговоров по Крыму, - Резников

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Безусловно (Украина предложит международные переговоры по Крыму). Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. На саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно. Относительно Крыма будет отдельная платформа, так как имеющийся ныне "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - сказал Резников .

Резников отметил, что когда ему предложили возглавить министерство реинтеграции, речь шла сразу и о Донбассе, и о Крыме - а первая его командировка в нынешней должности была в Херсонскую область, на линию административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Он также отметил, что поставки воды во временно оккупированный Крым Украина восстанавливать не будет.

"Никто ничего не собирается восстанавливать. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - сказал Резников.

Он отметил, что сейчас за ситуацию на полуострове отвечает оккупант - Россия. И согласно Женевской конвенции "они (русские) обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения".

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