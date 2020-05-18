 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина предложит отдельную платформу для переговоров по Крыму, - Резников

Украина предложит отдельную платформу для переговоров по Крыму, - Резников

Украина работает над возвращением всех своих территорий, включая Крым, и предложит отдельную платформу для переговоров по Крыму

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Безусловно (Украина предложит международные переговоры по Крыму). Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. На саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно. Относительно Крыма будет отдельная платформа, так как имеющийся ныне "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - сказал Резников .

Резников отметил, что когда ему предложили возглавить министерство реинтеграции, речь шла сразу и о Донбассе, и о Крыме - а первая его командировка в нынешней должности была в Херсонскую область, на линию административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Он также отметил, что поставки воды во временно оккупированный Крым Украина восстанавливать не будет.

"Никто ничего не собирается восстанавливать. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", - сказал Резников.

Он отметил, что сейчас за ситуацию на полуострове отвечает оккупант - Россия. И согласно Женевской конвенции "они (русские) обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать