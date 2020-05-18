Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Украины

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики Укргидрометцентра объявили в понедельник, 18 мая, штормовое предупреждение на большей части территории Украины, кроме юга и Закарпатской и Донецкой областей.

Согласно прогнозу , порывы северо-западного ветра будут достигать 15-24 м / с. В то же время во Львовской, Ивано-Франковской и Буковине дополнительно прогнозируют ночные заморозки.

Всего 18 мае ожидается ясная погода, лишь в северных областях и в Донецкой области пройдут грозы. Дневная температура воздуха будет колебаться между 15-19 градусами на западе, севере, востоке и в центральных областях и 20-23 - на юге, Закарпатье и Буковине.

Во вторник, 19 мая, грозы прогнозируют на севере и в Львовской, Тернопольской и Волынской областях, на остальной территории Украины - светло и сухо. Температура воздуха днем в северных областях не превышает 18 градусов, а в остальных регионах потеплеет до 20-24 градусов выше нуля. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .