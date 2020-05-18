 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди 19 мая

Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди 19 мая

19 мая в Украине температура воздуха ожидается ночью +3...+ 13°C, днем +14...+24°C

Об этом синоптик сообщила в Telegram.

"Атмосферный фронт с севера снова подкинет дождей. Осадки пройдут на Западе Украины, на Севере, в большинстве центральных областей и на Харьковщине. В южной части Украины, в Днипре с районами, в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода. Из этого сухого перечня только завтра вечером в Днепропетровской может появиться дождь", - отметила Диденко.

Во вторник, 19 мая, ветер будет с запада, умеренный.

"Температура воздуха ближайшей ночью только +6...+9°C, на севере местами +3...+7°C, в южной части +8...+13°C.
Завтра днем в Украине ожидается +14...+20°C, на юге до +22°C, на Западе +18...+ 24°C, на крайнем севере +9...+13°C", - отметила синоптик.

В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью +7°C, днем +17°C.

Наталья Диденко отметила, что со вторника немного еще похолодает. До выходных удержится умеренно теплая погода с периодическими дождями.

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать