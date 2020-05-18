Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях пройдут дожди 19 мая

18 мая, 2020, 17:39

19 мая в Украине температура воздуха ожидается ночью +3...+ 13°C, днем +14...+24°C

Об этом синоптик сообщила в Telegram.

"Атмосферный фронт с севера снова подкинет дождей. Осадки пройдут на Западе Украины, на Севере, в большинстве центральных областей и на Харьковщине. В южной части Украины, в Днипре с районами, в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода. Из этого сухого перечня только завтра вечером в Днепропетровской может появиться дождь", - отметила Диденко.

Во вторник, 19 мая, ветер будет с запада, умеренный.

"Температура воздуха ближайшей ночью только +6...+9°C, на севере местами +3...+7°C, в южной части +8...+13°C.

Завтра днем в Украине ожидается +14...+20°C, на юге до +22°C, на Западе +18...+ 24°C, на крайнем севере +9...+13°C", - отметила синоптик.

В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью +7°C, днем +17°C.

Наталья Диденко отметила, что со вторника немного еще похолодает. До выходных удержится умеренно теплая погода с периодическими дождями.

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