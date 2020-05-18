Священники, спортсмены и журналисты: Резников заявил, что представители ОРДЛО в ТКГ должны иметь "общественную легитимность"

18 мая, 2020, 13:55

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что представители ОРДЛО, которых предлагают привлечь к работе в ТКГ, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных Украине территорий

Об этом Резников заявил в интервью Интерфакс-Украина .

"При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что эти люди имеют и общественную легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. Но одновременно необходимо понимание, что нам нужна безопасная реинтеграция. То есть, если это безопасно для целостности страны, если это безопасно для ее государственного устройства, спокойствия и стабильности ", - отметил министр.

Резников отметил, что это будут люди тех родов деятельности, которых легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.

Министр также отметил, что представители от Украины должны быть из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Жили, жили, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в частности, окончательные критерии", - сказал он.

Резников отметил, что теоретически Украина может пригласить к ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут отвечать критерию общественной легитимности.

"У нас, с точки зрения государственного управления, существует принцип преемственности и непрерывности власти. И все эти советы до сих пор легитимны. У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать исполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти ", - пояснил он.

Резников также добавил, что украинская сторона не будет учитывать мнение противоположной стороны при принятии этого решения, поскольку РФ шесть лет приглашает в ТКГ тех "приглашенных", которых считает нужным, и мнения Украины никто не спрашивал.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в Минске.

14 мая Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная из представителей парламента и правительства.

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