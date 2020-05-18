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Espreso.tvОбществоСредства защиты, влажная уборка и антисептики: Минздрав подготовил рекомендации для работы транспорта

Средства защиты, влажная уборка и антисептики: Минздрав подготовил рекомендации для работы транспорта


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения подготовили проект рекомендаций для работников общественного автотранспорта по возобновлению перевозок во время карантина

Рекомендации для общественного обсуждения опубликованы на сайте Минздрава.

18 мая в Министерстве здравоохранения представили для общественного обсуждения проект рекомендаций для работников общественного автотранспорта по восстановлению перевозок в условиях карантина.

Согласно документу, перевозки пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должны осуществляться с учетом следующих рекомендаций:

- всем работникам перед началом рабочей смены надо мерить температуру;

- водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски;

- запрещается перевозка пассажиров без масок;

- перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;

- в каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни;

- транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом. По возможности, у дверей целесообразно разместить антисептики.

Также рекомендуют:

- на каждом входе в помещение автостанций необходимо разместить информационные материалы по профилактике Covid-19 и организовать антисептики;

- разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека (обязательно в маске) на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров

- между работниками и пассажирами в кассах продажи билетов должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальное дистанцирование в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса не разрешается;

- администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажная уборка помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов, перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, ограничения массовых собраний работников в закрытых помещениях, временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, ч подавляют иммунитет, и хронические заболевания легких).

Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа, и после посещения общественных мест, использование туалета, уборка и т.п., воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

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