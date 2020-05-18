Смолий прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы НБУ
Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС News Украина .
Смолий напомнил, что для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой.
"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.
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Напомним, недавно в Верховную Раду внесли проект постановления о докладе главы Национального Банка Украины Якова Смолия о деятельности учреждения в условиях карантина.
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Впоследствии главу НБУ Якова Смолия заслушали на заседании финансового комитета Совета .
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К этому 18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, хотят заслушать на заседании Совета председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что " к его (Смолия, - Еспресо) работе достаточно много вопросов ".
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