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Espreso.tvОбществоСмолий прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы НБУ

Смолий прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий намерен оставаться на свои должности до завершения каденции

Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС News Украина .

Смолий напомнил, что для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой.

"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.

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