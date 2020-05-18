Смолий прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы НБУ

18 мая, 2020, 10:26

Глава Национального банка Яков Смолий намерен оставаться на свои должности до завершения каденции

Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС News Украина .

Смолий напомнил, что для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой.

"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.