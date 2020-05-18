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Espreso.tvОбществоСловакия прислала Украине помощь для борьбы с COVID-19 - Еврокомиссия

Словакия прислала Украине помощь для борьбы с COVID-19 - Еврокомиссия


фото: reuters
Словакия предложила Украине защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другие средства, которые необходимы для того, чтобы помочь в преодолении коронавируса

Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте Европейской Комиссии, передает Укринформ.

"Пандемия коронавируса должна преодолеваться на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь соседней Украине. Только вместе мы можем преодолеть этот вирус. ЕС готов направлять дальнейшую помощь", - заметил по этому поводу еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич.

Доставку этой помощи в Украину финансирует Евросоюз.

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