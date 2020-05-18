Следователи СБУ получили доказательства обстрелов снайперами ФСБ позиций Объединенных сил - ОГПУ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что расследование ведется при процессуальном руководстве управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.
"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", -
говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
"В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным в результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области", - сообщают в ОГПУ.
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