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Espreso.tvОбществоСледователи СБУ получили доказательства обстрелов снайперами ФСБ позиций Объединенных сил - ОГПУ

Следователи СБУ получили доказательства обстрелов снайперами ФСБ позиций Объединенных сил - ОГПУ

Следователи из управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях получили доказательства обстрелов снайперами ФСБ России позиций ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что расследование ведется при процессуальном руководстве управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", -
говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

"В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным в результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области", - сообщают в ОГПУ.

Видео Радио Свобода

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