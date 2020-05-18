Скандал с продуктовым конкурсом для Интерсити: Укрзализныця отстранила руководство филиала УЗСК

18 мая, 2020, 15:50

Укрзализныця проведет проверку конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов, который был организован филиалом "Украинской железнодорожной скоростной компании"

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Отмечается, что руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" не обеспечило прозрачность отбора контрагента, поэтому отстранено от исполнения служебных обязанностей.

"По предварительным отборам проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно. При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными. Ведь кроме максимизации дохода для Укрзализныци, нам важно обеспечить надлежащий уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую чтобы конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично", - заявил Юрик.

По его словам, Укрзализныця должна выбрать надежного и качественного поставщика указанных услуг. "В результате Укрзализныця получит выгодные условия сотрудничества, а наши клиенты - пассажиры - качественную продукцию и высокий уровень сервиса", - резюмировал Иван Юрик.

Напомним, 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+".

Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в 4 млн 25 тыс. грн, что на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Таким образом, малоизвестная компания без опыта и с оффшорными счетами обошла своеобразных гигантов вроде "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "К Энд Ко".