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Espreso.tvСпортШахматная кибер-команда Team Ukraine получила абсолютное чемпионство Мировой Лиги-2020

Шахматная кибер-команда Team Ukraine получила абсолютное чемпионство Мировой Лиги-2020


фото: ukrainianchess
В 5 сезоне 2020 года в "Народной шахматной интернет-Олимпиаде", которая проходит на одном из самых популярных шахматных интернет-площадок - chess.com, украинская команда, в состав которой входит более 5000 игроков, получила 27 побед в 30 матчах

Главного конкурента, команду Team Russia, разгромлено в суперфинале, который состоялся 17 мая этого года.
По формату соревнований необходимо было сыграть по две партии в каждом матче в Bullet (пуля) 1 + 1, Blitz (блиц) 5 + 2 и Rapid (быстрые шахматы) 10 + 2.

Team Ukraine уверенно переиграла россиян во всех трех дисциплинах и в четвертый раз подряд стала чемпионом Всемирной Лиги с кибер-шахмат. Наибольшее количество игроков во время турнира 17 мая была в дисциплине "блиц" - по 724 игроков от каждой команды, заодно стало рекордом Мировой лиги (прошлогодний рекорд в 329 доски превышен более чем в два раза).

Результаты матчей:

  • Bullet (пуля) 1 + 1 - 808: 396
  • Blitz (блиц) 5 + 2 - 942: 506
  • Rapid (быстрые шахматы) 10 + 2 - 650,5: 493,5

Такие интернет-соревнования важны для популяризации шахмат в Украине, ведь житель любого города или поселка можно сыграть в одной команде с ведущими спортсменами и чемпионами, имея для этого лишь доступ к Интернету. В общем, портал Chess.com, на котором проходят матчи с кибершахмат, сегодня посещает более 37 млн пользователей со всего мира.

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