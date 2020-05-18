СБУ обнаружила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе

18 мая, 2020, 12:24

С начала введения карантина Служба безопасности Украины выявила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 и задокументировала, что 17 из них действовали по заданию РФ

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. С начала введения карантина Служба обнаружила 370 таких интернет-агитаторов и задокументировала, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тыс. из млн аудиторией ", - говорится в сообщении.

Анализ киберспециалистов Службы свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущение неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению, отметили в СБУ.

В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведение акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий.

СБУ начала уголовные производства по 17 агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. Так, житель Жашкова на Черкасщине, участник одного из нелегальных парамилитарных объединений, популяризировал на своих страницах в соцсетях антиукраинские материалы с призывами к силовому захвату власти в стране. Он также распространял дискриминационные статьи относительно украинских военных подразделений и правоохранительных органов. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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