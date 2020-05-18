 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ обнаружила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе

СБУ обнаружила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе


фото: ssu.gov.ua
С начала введения карантина Служба безопасности Украины выявила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 и задокументировала, что 17 из них действовали по заданию РФ

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"За последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. С начала введения карантина Служба обнаружила 370 таких интернет-агитаторов и задокументировала, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тыс. из млн аудиторией ", - говорится в сообщении.

Анализ киберспециалистов Службы свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущение неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению, отметили в СБУ.

В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведение акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий.

СБУ начала уголовные производства по 17 агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Такие агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. Так, житель Жашкова на Черкасщине, участник одного из нелегальных парамилитарных объединений, популяризировал на своих страницах в соцсетях антиукраинские материалы с призывами к силовому захвату власти в стране. Он также распространял дискриминационные статьи относительно украинских военных подразделений и правоохранительных органов. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать