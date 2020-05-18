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Espreso.tvСпортСборная Украины разгромила Россию в суперфинале Мировой лиги по шахматам

Сборная Украины разгромила Россию в суперфинале Мировой лиги по шахматам


фото: facebook.com/chessteamukraine
Сборная Украины крупно обыграла Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на Chess.com

Об этом сообщают Украинские шахматы в facebook.

В соревновании среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех трех программах - блице, быстрых и классических шахматах и стала победителем пятого сезона Live Chess World League.

Все поединки завершились с розгромникы счетами в пользу украинцев 808 396, 942: 506, 650,5: 493,5. Суперфинал между Украиной и Россией стал крупнейшим онлайн-матчем в истории.

 
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