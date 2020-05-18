Сборная Украины разгромила Россию в суперфинале Мировой лиги по шахматам

18 мая, 2020, 10:51

Сборная Украины крупно обыграла Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на Chess.com

Об этом сообщают Украинские шахматы в facebook.

В соревновании среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех трех программах - блице, быстрых и классических шахматах и стала победителем пятого сезона Live Chess World League.

Все поединки завершились с розгромникы счетами в пользу украинцев 808 396, 942: 506, 650,5: 493,5. Суперфинал между Украиной и Россией стал крупнейшим онлайн-матчем в истории.