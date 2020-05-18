Сайт омбудсмена не работает из-за атаки хакеров, - Денисова
18 мая, 2020, 17:06
Сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека не может возобновить работу из-за постоянных посторонних атак на ресурс
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Работа сайта Уполномоченного по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала она.
Денисова также разместила ссылки на свои официальные страницы и страницы Офиса омбудсмена Украины в Facebook и Telegram.
- На официальный сайт уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совершили массированные хакерские атаки.
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