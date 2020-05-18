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Espreso.tvОбществоСайт омбудсмена не работает из-за атаки хакеров, - Денисова

Сайт омбудсмена не работает из-за атаки хакеров, - Денисова


фото: fb
Сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека не может возобновить работу из-за постоянных посторонних атак на ресурс

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Работа сайта Уполномоченного по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала она.

Денисова также разместила ссылки на свои официальные страницы и страницы Офиса омбудсмена Украины в Facebook и Telegram.

  • На официальный сайт уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совершили массированные хакерские атаки.
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