Сайт омбудсмена не работает из-за атаки хакеров, - Денисова

18 мая, 2020, 17:06

Сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека не может возобновить работу из-за постоянных посторонних атак на ресурс

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Работа сайта Уполномоченного по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс. Поэтому всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - написала она.

Денисова также разместила ссылки на свои официальные страницы и страницы Офиса омбудсмена Украины в Facebook и Telegram.