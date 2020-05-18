Санитарных оснований для восстановления свободного передвижения в пределах Евросоюза пока нет, - Кулеба

18 мая, 2020, 10:19

На данный момент времени санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения в пределах ЕС нет, но свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина .

По словам министра, либерализация, которую мы сейчас наблюдаем, мотивированная двумя факторами.

"Первый - психологическая усталость людей от карантина. Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городах. Разумеется, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается ", - рассказал он.

Кулеба отметил, что второй повод для либерализации - давление бизнеса, давление экономики.

"Мы же понимаем, что сейчас туристический бизнес приходит к своему правительству и говорит:" нет туристов - нет занятости, нет налогов ", - заявил он.

Читайте также: Германия отменяет карантин для въезжающих из Евросоюза и Великобритании

По его словам, либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И Украина будет учитывать их шаги и решения.