Санитарных оснований для восстановления свободного передвижения в пределах Евросоюза пока нет, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина .
По словам министра, либерализация, которую мы сейчас наблюдаем, мотивированная двумя факторами.
"Первый - психологическая усталость людей от карантина. Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городах. Разумеется, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается ", - рассказал он.
Кулеба отметил, что второй повод для либерализации - давление бизнеса, давление экономики.
"Мы же понимаем, что сейчас туристический бизнес приходит к своему правительству и говорит:" нет туристов - нет занятости, нет налогов ", - заявил он.
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По его словам, либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И Украина будет учитывать их шаги и решения.
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