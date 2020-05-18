 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСанитарных оснований для восстановления свободного передвижения в пределах Евросоюза пока нет, - Кулеба

Санитарных оснований для восстановления свободного передвижения в пределах Евросоюза пока нет, - Кулеба


фото: Пресслужба міністра
На данный момент времени санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения в пределах ЕС нет, но свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина .

По словам министра, либерализация, которую мы сейчас наблюдаем, мотивированная двумя факторами.

"Первый - психологическая усталость людей от карантина. Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городах. Разумеется, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается ", - рассказал он.

Кулеба отметил, что второй повод для либерализации - давление бизнеса, давление экономики.

"Мы же понимаем, что сейчас туристический бизнес приходит к своему правительству и говорит:" нет туристов - нет занятости, нет налогов ", - заявил он.

Читайте также: Германия отменяет карантин для въезжающих из Евросоюза и Великобритании

По его словам, либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И Украина будет учитывать их шаги и решения.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать