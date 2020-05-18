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Espreso.tvОбществоС начала пандемии 115 тысяч защитных костюмов для медиков от Порошенко переданы в больницы по всей Украине

С начала пандемии 115 тысяч защитных костюмов для медиков от Порошенко переданы в больницы по всей Украине


фото: eurosolidarity.org
115 тысяч медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину на средства Фонда Порошенко и компании РОШЕН, уже переданы в больницы по всей Украине

Защитные костюмы от Порошенко бесплатно получили более 100 медицинских учреждений, пишет пресс-служба "ЕС".

Еще в начале апреля были доставлены из Китая первые партии костюмов, которые оперативно передали в очаги вспышек коронавируса - в частности, в Черновцы, в Монастырискую больницу на Тернопольщине, в столичные больницы, а также в Ивано-Франковскую, Киевскую, Одесскую, Львовскую, Ривненскую области .

Всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания РОШЕН доставили из Китая 30 тысяч костюмов, 10 тысяч высококачественных защитных очков и 60 тысяч пар перчаток. Еще 100 тысяч сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тысяч двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

"Если в первую волну мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам, и областным больницам широкого профиля. Все - чтобы врачи были защищены", - сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", Ирина Геращенко, которая передала защитные костюмы больницам Черкасской области.

"Защитные костюмы очень качественные, сертифицированные. В каждом наборе есть бахилы, которые нашим медикам очень необходимы", - благодарит за поддержку директор Ирпенского ЦГБ Киевской Антон Довгопол.

"Сразу видно, что вещь качественная. Нашим медикам, которые постоянно контактируют с больными, в это непростое время такие средства защиты очень нужны. Спасибо за такую своевременную помощь и поддержку", - отмечает заместитель главного врача Рокитновской районной больницы в Ровенской Игорь Богданец.

"Все мы хорошо знаем, что те, кто находится на переднем крае борьбы с опасным вирусом, должны быть так же хорошо защищены как и военнослужащий, который выполняет задачи на линии соприкосновения. И сегодня защитная маска и защитный халат для врача - это как кевларовый шлем и бронежилет для солдата наших Вооруженных сил", - отмечает генерал-лейтенант, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, который передал защитные костюмы медикам Днепропетровщины.

10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией РОШЕН уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц.

Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

"В период пандемии каждый аппарат - на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Мы не знаем, какой будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать июня-июля, мы имеем отремонтирован аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение, на рабочее место", - рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы на Закарпатье Сергей Караслай.

"Мы через наших партийцев собрали информацию, в каких больницах сталкиваются с проблемой необходимости ремонта. Там, где мы взяли аппараты на сервисное обслуживание - они все ремонтируются", - рассказал народный депутат Максим Саврасов, который передал 4 отремонтированных аппарата ИВЛ в больнице Николаевской области.

Команда Порошенко в парламенте настаивает на обязательных страховых выплатах для всех медработников, заболевших коронавирусом. Ведь в Украине чрезвычайно высокий уровень заболеваемости COVID 19 именно среди врачей и медсестер. Каждый пятый больной - это медик. По состоянию на 18 мая заболели 3 650 медработников. Отсутствие средств защиты и массового тестирования вызвало абсолютную незащищенность врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с болезнью - убеждены у Порошенко.

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - сообщил Петр Порошенко .

В рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания РОШЕН волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тысяч украинцев. Благотворительная акция продолжается. Каждый желающий может присоединиться к ней через платформу v2020.org.ua.

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