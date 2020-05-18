С августа украинцы смогут снимать наличные на кассах магазинов или ресторанов
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
"С 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.
Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.
Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.
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