С августа украинцы смогут снимать наличные на кассах магазинов или ресторанов

18 мая, 2020, 12:21

С 1 августа 2020 года пользователям электронных платежных средств станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют РРО

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"С 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Национальный банк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.