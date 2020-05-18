С 26 мая Чехия ослабит контроль на границах
Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает Ceske Noviny .
"Сегодня правительство договорилось, что с 26 мая пограничный режим будет ослаблен: границу можно будет пересечь на нескольких пограничных переходах, а контроль будет только выборочным. Однако обязательство представить отрицательный тест на COVID-19 останется", - заявил Гамачек.
Министр также сообщил, что Чешская Республика принимает аналогичный подход к охране границ, который уже применяется Австрией и Германией.
До сих пор Чехия собиралась проводить полноценный пограничный контроль до 13 июня, но в прошлые выходные Гамачек заявил, что хочет обсудить в правительстве возможность более быстрого ослабления контроля.
- Напомним, в полночь на понедельник, 18 мая, в Чехии закончился срок, на который было введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
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