С 26 мая Чехия ослабит контроль на границах

18 мая, 2020, 20:26

С 26 мая Чехия ослабит режим контроля на границах, поэтому контроль будет носить выборочный характер

Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, сообщает Ceske Noviny .

"Сегодня правительство договорилось, что с 26 мая пограничный режим будет ослаблен: границу можно будет пересечь на нескольких пограничных переходах, а контроль будет только выборочным. Однако обязательство представить отрицательный тест на COVID-19 останется", - заявил Гамачек.

Министр также сообщил, что Чешская Республика принимает аналогичный подход к охране границ, который уже применяется Австрией и Германией.

До сих пор Чехия собиралась проводить полноценный пограничный контроль до 13 июня, но в прошлые выходные Гамачек заявил, что хочет обсудить в правительстве возможность более быстрого ослабления контроля.

Напомним, в полночь на понедельник, 18 мая, в Чехии закончился срок, на который было введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

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