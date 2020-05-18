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Espreso.tvОбществоС 25 мая правительство разрешит работу метро, - Шмыгаль

С 25 мая правительство разрешит работу метро, - Шмыгаль


фото: Мінрегіонів
Метро в Киеве возобновит работу с 25 мая

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова",

"А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местными властями", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что 22 мая действие карантина будет продолжено, но страна перейдет к адаптивному карантину.

"Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина. То есть, мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Мы также откроем гостиницы, кроме хостелов. Работу отелей позволим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах ", - сказал он.
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