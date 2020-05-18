Россия ежегодно тратит $5 млрд на оккупированный Донбасс - Резников

18 мая, 2020, 16:31

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что содержание только ОРДЛО стоит России около $5 млрд в год

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, это цифры, разумеется, приблизительные - до $1,3 млрд идет на содержание только гражданской части. Прежде всего, это бюджетники. И около $3,7 млрд - на войну. То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированных территории украинского Донбасса. Это без Крыма", - сказал чиновник.

По его словам, "подопечные" РФ на Донбассе делают запрос, в частности, денег на модернизацию телебашен, потому что "слишком сильный сигнал украинского телевидения".

Резников отметил, что средства спрашивают у официальных органов РФ, а финансирование происходит в рублях. Вицепремьер считает, что средства РФ тайно выделяет из Фонда национального благосостояния России.

По его мнению, Россия не сможет долго финансировать Донбасс, ведь сейчас ее экономика пострадала из-за коронавируса: "Эти $5 млрд при нынешнем падении - тоже вопрос. Здесь свою бы территорию удержать. Россия - тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный".