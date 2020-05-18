"История повторяется": более 48 тыс. украинцев вынужденно покинули оккупированный Крым - заместитель генпрокурора

18 мая, 2020, 22:21

За время аннексии Крыма Россией полуостров покинули почти 48 тысяч человек

Об этом заявили в Офисе генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начиная с 2014 года, в Крыму возобновились преследования крымскотатарского народа по религиозным убеждениям, а также в связи с несогласием с аннексией.

"Несносные условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы заставляют коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию. В то же время, Россия осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тысяч своих граждан на оккупированную территорию", - сообщил Мамедов.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что такие действия России содержат признаки нарушений 49-й статьи Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, в соответствии с которой запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц с оккупированной территории на территорию государства-оккупанта.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымскотатарского народа и представителей других национальных групп в 1944 году.