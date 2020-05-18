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Espreso.tvОбщество"Верим, что Крым вернется в Украину": Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

"Верим, что Крым вернется в Украину": Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Об этом он сообщил в Facebook.

"В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымских татар вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать ", - написал президент.

Он отметил, что то утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться додому. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу! Сегодня на зданиях офиса президента Украины и Кабинета министров размещена световая проекция в знак солидарности с крымскотатарским народом. Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944 года ", - написал Зеленский.

Он добавил, что эта дата напоминает о том, что можно "преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю".

"Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", - подчеркнул президент.

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