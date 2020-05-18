"В 2014 году пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику", - глава НБУ Смолий

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий в интервью BBC .

"Есть большая разница с тем, что происходило во время кризиса 2008 или 2014 лет. Тогда Нацбанку пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику. Потому что они докапитализированы, они ликвидность, имеют нормальные технологии для работы ", - сказал он.

По его словам, сегодня при нормативе в 10% достаточности капитала, банковская система 19,7%.

"То есть капитала у банков в два раза больше, чем критически нужно. А ликвидность банковской системы держится на уровне 200 млрд грн, как и два месяца назад ", - пояснил глава НБУ.

Он также отметил, что, хотя часть отделений уменьшила часа обслуживания клиентов, часть отделений закрылась, но 77% банковских отделений работают, 96% банкоматов и POS-терминалов работают (за исключением тех, что расположены в крупных торговых центрах).

"По нашей информации, объемы платежей не изменились. То есть, бизнес, который работает, население могли проводить все свои операции - дистанционно или в отделениях. Так, в первые недели марта была ощутима паника, и курс доллара вырос, были проблемы с поставками валютной наличности, потому что прекратилось авиасообщение. Но мы эту проблему решили, и сегодня нет никакого дефицита валютной наличности в кассах банков, так же, как и дефицита гривневой наличности ", - рассказал Смолий.

Он также добавил, что НБУ вместе с банками обеспечивают пополнение банкоматов новой, обеззараженной наличкой.