 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В 2014 году пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику", - глава НБУ Смолий

"В 2014 году пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику", - глава НБУ Смолий


фото: НБУ
В экономический кризис, сложившейся в связи с пандемией, банковская система Украины вошла как никогда подготовленной

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий в интервью BBC .

"Есть большая разница с тем, что происходило во время кризиса 2008 или 2014 лет. Тогда Нацбанку пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику. Потому что они докапитализированы, они ликвидность, имеют нормальные технологии для работы ", - сказал он.

По его словам, сегодня при нормативе в 10% достаточности капитала, банковская система 19,7%.

"То есть капитала у банков в два раза больше, чем критически нужно. А ликвидность банковской системы держится на уровне 200 млрд грн, как и два месяца назад ", - пояснил глава НБУ.

Он также отметил, что, хотя часть отделений уменьшила часа обслуживания клиентов, часть отделений закрылась, но 77% банковских отделений работают, 96% банкоматов и POS-терминалов работают (за исключением тех, что расположены в крупных торговых центрах).

"По нашей информации, объемы платежей не изменились. То есть, бизнес, который работает, население могли проводить все свои операции - дистанционно или в отделениях. Так, в первые недели марта была ощутима паника, и курс доллара вырос, были проблемы с поставками валютной наличности, потому что прекратилось авиасообщение. Но мы эту проблему решили, и сегодня нет никакого дефицита валютной наличности в кассах банков, так же, как и дефицита гривневой наличности ", - рассказал Смолий.

Он также добавил, что НБУ вместе с банками обеспечивают пополнение банкоматов новой, обеззараженной наличкой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать