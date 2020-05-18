"Первое в истории этого государства назначение крымскотатарской женщины на такую должность": Джапарова о своей новой работе

18 мая, 2020, 21:58

Эмине Джапарова прокомментировала свое будущее назначение первым заместителем министра иностранных дел

Об этом она написала в Facebook.

"Единственное должна подчеркнуть, что назначение еще не произошло. Процедура предусматривает после согласования президентом Украины представление Министерства иностранных дел Украины (которое состоялось сегодня), специальную проверку и в конце концов назначение Кабинетом Министров", - написала Джапаров.

Она заявила, что будет заниматься несколькими направлениями, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии.

"Конечно, назначение крымскотатарской женщины на столь высокий пост является первым в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал. Да, каждый этот сигнал будет воспринимать по-своему. Точно знаю, что буду работать по совести и приложу максимум усилий, чтобы иметь практические результаты деятельности.Точно буду очень открытой к межинституционному сотрудничеству и с общественным сектором. Мало того считаю, что без него работа вряд ли может быть эффективной", - сообщила она.