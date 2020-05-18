"Европейская Солидарность" начинает всеукраинскую акцию в поддержку медиков, - Синютка

18 мая, 2020, 14:24

Каждый медик, который заболел коронавирусом, должен получить поддержку от государства. 19 мая "Европейская Солидарность" начинает всеукраинскую акцию - сбор подписей в поддержку медицинских работников

Об этом в своем видеообращении на Фейсбуке сообщил народный депутат Олег Синютка.

Акция начнется в 8 утра во вторник перед медицинскими учреждениями города Львов.

"Мы призываем каждого неравнодушного подписаться под обращением к президенту, премьер-министру и председателю парламента с требованием обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты, выплатить им 300% надбавки и немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом, а не эфемерной инвалидности ", - сказал Олег Синютка в своем обращении.

Он добавил, что медики болеют, медики умирают, но никто в Украине из трех с половиной тысяч медицинских работников или из нескольких десятков тысяч заболевших, или в конце концов из четырех миллионов заболевших в мире - никто не получил инвалидность от коронавируса.

"Власть, которая должна защищать медиков, приняла законопроект, которым признала, что будет защищать только тех медиков, которые получили инвалидность. Поэтому "Европейская Солидарность" внесла законопроект, которым все-таки хочет определить, что каждый работник медицинского учреждения, который заболел коронавирусом, должен получить поддержку от государства, каждый медик должен быть застрахован, и поэтому мы начинаем эту акцию по всей Украине. Мы убеждены, что совместными усилиями власти, оппозиции, в конце концов каждого человека, особенно медиков, мы внесем и заставим монобольшинство в парламенте поддержать этот законопроект ", - убежден народный депутат.