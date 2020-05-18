"Арсенал" готов выложить за бывшего форварда "Зари" 25 млн евро
18 мая, 2020, 13:13
Бывший форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре, который сейчас выступает за бельгийский "Брюгге", заинтересовал лондонский "Арсенал"
Об этом сообщает Mirror .
Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в трансфере 22-летнего нигерийца. Лондонский клуб готов выложить за нападающего 25 млн евро.
В текущем сезоне Деннис Бонавентуре провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016-го по 2017-й год центрфорвард играл за луганскую "Зарю".
- 10 апреля Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии" и итальянского "Наполи".
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