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Espreso.tvОбществоПредседатели фракций не захотели снять законопроект о двойном гражданстве с повестки дня, - Разумков

Председатели фракций не захотели снять законопроект о двойном гражданстве с повестки дня, - Разумков


фото: rada.gov.ua
18 мая на заседании Согласительного совета председатели фракций отказались исключить рассмотрение законопроекта с повестки дня Верховной Рады

Об этом сообщил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает " РБК-Украина ".

Разумков рассказал, что депутаты включили законопроект о двойном гражданстве в повестку дня.

"Речь завтра не идет о том, какое будет решение Верховной Рады. Какое именно будет решение, мы увидим завтра. Даже если отправлять на доработку этот законопроект, соответственно, за это решение должны будут проголосовать народные депутаты Украины", - отметил Разумков.

Так, во время согласительного совета председатели фракций не поддержали решение об исключении законопроекту №2590 с повестки дня.

"Я предлагаю его оставить в повестке дня. Если он потребует доработки - такое решение примет Верховная рада. Тем более, это первое чтение", - добавил голова Верховной Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду рассмотреть законопроект №2590 о двойном гражданстве

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