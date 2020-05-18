Погориловский назначен и.о. председателя Одесской таможни

18 мая, 2020, 20:37

Исполняющим обязанности начальника Одесской таможни назначен Олег Погориловский

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской таможни Гостаможслужбы.

"Одесская таможня Гостаможслужбы информирует, что соответствующими приказами Гостаможслужбы: в отношении Грибанова Михаила Александровича возбуждено дисциплинарное производство, на время осуществления которого он отстранен от исполнения должностных обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы. С 15 мая 2020 года исполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Погориловского Олега Дмитриевича", - говорится в сообщении.

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