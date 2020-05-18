Оккупанты за сутки ранили трех украинских военных

18 мая, 2020, 07:36

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17. Рядом с Песками оккупанты вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.