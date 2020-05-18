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Espreso.tvОбществоОграничения для грузовиков: на въездах в Киев установили 5 систем для взвешивания, - Кличко

Ограничения для грузовиков: на въездах в Киев установили 5 систем для взвешивания, - Кличко


фото: rbc.ua
С 18 мая в Киев ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта. Также на въездах в столицу запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Да, отныне мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00 часов. Но вечером - с 17:00 до 20:00. Относительно контроля веса таких авто, то несколько дней назад мы совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех въездах в столицу ", - сообщил Кличко.

По его словам, уже первые дни работы показали, что в среднем 20% большегрузного транспорта следует через Киев со значительным перегрузкам.

"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов - важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят таких перевозчиков не ехать через город. Для нас это важно, потому что перегружены фуры разбивают наши дороги. В том числе и новые. А летом проблема вдвое актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше страдают от большегрузного транспорта ", - добавил Кличко.

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