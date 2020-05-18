Нардеп-"слуга" Бардина заявит в полицию об угрозах Telegam-канала "Тёмный Рыцарь" осуществить насилие в отношении нее, - Яременко

18 мая, 2020, 16:01

Причиной угроз анонимного канала стала инициатива нардепа от фракции "Слуга народа" Марины Бардиной по провалившемуся постановлению Рады о Второй мировой войне

Об этом сообщил нардеп-"слуга" Богдан Яременко в Facebook.

"На прошлой неделе произошло досадное происшествие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. Постановление отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значение для украинского. По просьбе руководства парламента в текст включили достаточно того, что должно было успокоить любителей победы одного уже несуществующего государства над другим несуществующим государством", - рассказал Яременко.

Депутат напомнил, что постановление не приняли (За: 200; Против: 34; Воздержались: 43; Не голосовали: 78). Из фракции "Слуга народа проголосовали всего 128 депутатов из 248- ми.

По его словам, авторы телеграмм-канала, которые не скрывают своего членства во фракции "Слуги народа", опубликовали сообщение с угрозами в адрес Марины Бардиной, которая докладывала с трибуны решение комитета, одобрившего текст постановления о Второй мировой войне.

Неназванный в заметке Богдана Яременко телеграмм-канал - это "Тёмный Рыцарь", который связывают с депутатами Дубинским и Бужанским.

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"Удивляться хамству существ, которые трусливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнули себя. Пост содержит угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому поводу в полицию. Поддерживаю это обращение", - подчеркнул Яременко.

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