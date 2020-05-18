 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Бардина заявит в полицию об угрозах Telegam-канала "Тёмный Рыцарь" осуществить насилие в отношении нее, - Яременко

Нардеп-"слуга" Бардина заявит в полицию об угрозах Telegam-канала "Тёмный Рыцарь" осуществить насилие в отношении нее, - Яременко


фото: my.ua
Причиной угроз анонимного канала стала инициатива нардепа от фракции "Слуга народа" Марины Бардиной по провалившемуся постановлению Рады о Второй мировой войне

Об этом сообщил нардеп-"слуга" Богдан Яременко в Facebook.

"На прошлой неделе произошло досадное происшествие вокруг постановления ВРУ о Второй мировой войне. Постановление отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значение для украинского. По просьбе руководства парламента в текст включили достаточно того, что должно было успокоить любителей победы одного уже несуществующего государства над другим несуществующим государством", - рассказал Яременко.

Депутат напомнил, что постановление не приняли (За: 200; Против: 34; Воздержались: 43; Не голосовали: 78). Из фракции "Слуга народа проголосовали всего 128 депутатов из 248- ми.

По его словам, авторы телеграмм-канала, которые не скрывают своего членства во фракции "Слуги народа", опубликовали сообщение с угрозами в адрес Марины Бардиной, которая докладывала с трибуны решение комитета, одобрившего текст постановления о Второй мировой войне.

Неназванный в заметке Богдана Яременко телеграмм-канал - это "Тёмный Рыцарь", который связывают с депутатами Дубинским и Бужанским.

Читайте также: "Просто сжег": Арахамия заявил, что Telegram канал "Темный Рыцарь" ведет Дубинский при содействии Бужанского

"Удивляться хамству существ, которые трусливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнули себя. Пост содержит угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому поводу в полицию. Поддерживаю это обращение", - подчеркнул Яременко.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать