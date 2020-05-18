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Espreso.tvОбществоНа Волыни задержали мужчину за переправку нелегалов в Польшу

На Волыни задержали мужчину за переправку нелегалов в Польшу


фото: npu.gov.ua
В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей через украинскую границу, ему грозит до 9 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Он доставил иностранцев к реке Западный Буг на территории Украины и приказал переплывать. По договоренности злоумышленник должен был встретить нелегальных мигрантов в Польше и получить расчет за успешную переправу. Но помешали правоохранители", - говорится в сообщении.

Мужчина подыскивал потенциальных клиентов в социальных сетях и предлагал помощь в осуществлении переправки через государственную границу Украины в страны Евросоюза за $1500 с каждого.

Следователи объявили ему о подозрении в ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке людей через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

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