На Волыни задержали мужчину за переправку нелегалов в Польшу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Он доставил иностранцев к реке Западный Буг на территории Украины и приказал переплывать. По договоренности злоумышленник должен был встретить нелегальных мигрантов в Польше и получить расчет за успешную переправу. Но помешали правоохранители", - говорится в сообщении.
Мужчина подыскивал потенциальных клиентов в социальных сетях и предлагал помощь в осуществлении переправки через государственную границу Украины в страны Евросоюза за $1500 с каждого.
Следователи объявили ему о подозрении в ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке людей через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.
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