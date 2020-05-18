На Ривненщине из-за короновируса у священника на карантин закрыли храм ПЦУ
Об этом говорится на сайте Ривненской епархии ПЦУ.
Сообщается, что на карантин закрыли Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района Ривненской области, причина закрытия - коронавирус у священника.
"В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ривненского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин", - говорится в сообщении.
В епархии просят всех, кто посещал Крестовоздвиженский монастырь следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении - обратиться к семейному врачу.
- Напомним, на Львовщине из-за увеличения случаев госпитализаций больных на коронавирусной инфекции к приему таких пациентов привлекли четыре больницы так называемой второй волны.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-