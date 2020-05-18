На Ривненщине из-за короновируса у священника на карантин закрыли храм ПЦУ

18 мая, 2020, 17:54

В Ривненской области на карантин закрыли Крестовоздвиженский монастырь, причина закрытия - коронавирус у священнослужителя

Об этом говорится на сайте Ривненской епархии ПЦУ.

Сообщается, что на карантин закрыли Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района Ривненской области, причина закрытия - коронавирус у священника.

"В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, по благословению архиепископа Ривненского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин", - говорится в сообщении.

В епархии просят всех, кто посещал Крестовоздвиженский монастырь следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении - обратиться к семейному врачу.

Напомним, на Львовщине из-за увеличения случаев госпитализаций больных на коронавирусной инфекции к приему таких пациентов привлекли четыре больницы так называемой второй волны.

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