На Львовщине из-за увеличения количества зараженных коронавирусом привлекли больницы "второй волны"

18 мая, 2020, 15:25

На Львовщине из-за увеличения случаев госпитализаций больных коронавирусной инфекцией к приему таких пациентов привлекли четыре больницы так называемой второй волны

Об этом сообщает Львовская ОГА.

"В связи с увеличением количества госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 и некоторый рост случаев выявления инфицирования, 16 мая 2020 года принято решение о привлечении четырех больниц второй линии к приему пациентов с Коронавирусная инфекцией", - говорится в сообщении.

Поэтому, к лечению больных с коронавирусной инфекцией присоединились Каменка-Бугская центральная районная больница, Сокальская центральная районная больница, Стебницкая и Стрыйская городские больницы.

Как пояснил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Орест Чемерис, в медицинских учреждениях первой линии, которые сейчас оказывают медицинскую помощь больным с COVID-19, еще есть места для госпитализации. Однако областная власть хочет создать резерв мест для приема больных с тяжелым течением заболевания.

На Львовщине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 47 жителей - это самый большой показатель по стране. Методом ПЦР болезнь подтверждена у 24% протестированных за сутки.

Направлено на самоизоляцию 32 человека. Находятся в стационарах 338 больных. Из них 169 человек госпитализированы во Львовскую обласной инфекционной больнице, 60 - в Центр легочного здоровья, 47 - в 8-ю городскую клиническую больницу, 58 - в госпиталь ветеранов войны и репрессированных, 3 - в Стрыйскую больницу, 1 - Каменка-Бугскую больницу. При этом 26 человек находятся на лечении в отделении реанимации, восемь из них подключены к аппарату ИВЛ.

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