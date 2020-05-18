Минэкономики хочет выделить 2 млрд на страхование аграриев
Об этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого.
"2 млрд грн на поддержку аграрного страхования нужно выделить из бюджета в 2021 году, заявил Тарас Высоцкий во время вебинара УКАБ", - говорится в сообщении.
По его словам, агрострахование сегодня в приоритете правительства, и на этой неделе будет подан соответствующий законопроект.
"Механизм получения средств будет следующим: нужно заключить страховку, подать через страховую компанию или через банки отчетность, и уже в следующем месяце получить 50% компенсации от государства. Все должно происходить без пулов, комиссий и возможностей выбирать - кому давать, а кому - нет" , - сообщил Высоцкий.
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