Минэкономики хочет выделить 2 млрд на страхование аграриев

18 мая, 2020, 16:18

В поддержку страхования агропроизводителей в 2021 году необходимо выделить 2 миллиарда гривен из государственного бюджета Украины

Об этом говорится в сообщении "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого.

"2 млрд грн на поддержку аграрного страхования нужно выделить из бюджета в 2021 году, заявил Тарас Высоцкий во время вебинара УКАБ", - говорится в сообщении.

По его словам, агрострахование сегодня в приоритете правительства, и на этой неделе будет подан соответствующий законопроект.

"Механизм получения средств будет следующим: нужно заключить страховку, подать через страховую компанию или через банки отчетность, и уже в следующем месяце получить 50% компенсации от государства. Все должно происходить без пулов, комиссий и возможностей выбирать - кому давать, а кому - нет" , - сообщил Высоцкий.