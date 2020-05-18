Меркель и Макрон планируют создать фонд восстановления экономики ЕС в размере €500 млрд

18 мая, 2020, 19:25

Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза в размере €500 млрд для преодоления последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макронома, сообщает Укринформ.

"Мы хотим сделать фонд в размере €500 млрд, которые пойдут в бюджет ЕС", - заявила Меркель.

Меркель также отметила, что речь идет не о кредитах.

Так, по словам Меркель, нужен фонд восстановления. Германия и Франция активно дискутировали о том, как он должен выглядеть, и решили, что он должен быть направлен на то, чтобы все страны Европы, которые, хоть и по-разному, затронул кризис, вышли из него с минимальными потерями. Такая задача требует "чрезвычайной разовой поддержки", которую Германия и Франция готовы предоставить. Деньги пойдут на поддержку наиболее пораженных секторов и регионов.

Канцлер Германии отметила, что пакета помощи, согласованного ранее министрами финансов ЕС, недостаточно. Поэтому нынешнее предложение станет "общим немецко-французским вкладом в преодоление кризиса, вызванного пандемией".

Оба лидера согласились, что это является "худшим кризисом ЕС в его истории", который нуждается в "специальных ответах".

Меркель подчеркнула, что в ЕС 27 членов, но Берлин и Париж должны дать "импульс для поиска общего европейского решения" с целью выйти из кризиса не слабыми, а усиленными, объединенными и солидарными.

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