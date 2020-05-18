Китай готов включить Apple и другие американские IT-компании в "список ненадежных организаций", - СМИ

18 мая, 2020, 13:17

Китай готов внести американские компании в "список ненадежных организаций" в рамках ответа на попытку США заблокировать поставки полупроводников для Huawei Technologies

Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к китайским властям.

Отмечается, что Пекин намерен начать расследование и ввести ограничения в отношении американских компаний, таких как Apple, Cisco Systems, Qualcomm. Кроме того, Китай может приостановить закупки самолетов корпорации Boeing, сообщает Global Times.

"Китай предпримет решительных контрмер для защиты своих собственных законных прав", - заявил источник.

Напомним, что в мае прошлого года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei. В четверг, 14 мая, США продлили санкции против Huawei еще на год. Администрация Трампа в частности приняла меры для блокировки глобальных поставок чипов для Huawei Technologies.