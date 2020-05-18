Курс валют: гривна уверенно укрепляется
18 мая, 2020, 09:19
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 4 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 18 мая официальный курс установлен на уровне 26,64 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,77 гривны за евро. По состоянию на 15 мая курс был 28,79 гривны.
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