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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна уверенно укрепляется

Курс валют: гривна уверенно укрепляется

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 18 мая официальный курс установлен на уровне 26,64 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,77 гривны за евро. По состоянию на 15 мая курс был 28,79 гривны.

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