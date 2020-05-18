Кулеба назвал Авакова правительственным "долгожителем"
18 мая, 2020, 08:31
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта
Об этом Кулеба рассказал в интервью " РБК-Украина ".
"Премьер-министр является безусловным руководителем правительства. А Арсен Аваков является безусловным правительственным" долгожителем ", чья институциональная память в ряде вопросов позволяет давать дельные советы исходя из опыта предыдущих правительств", - сказал Кулеба.
Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.
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