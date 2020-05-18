Кулеба назвал Авакова правительственным "долгожителем"

18 мая, 2020, 08:31

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта