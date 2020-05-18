 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКулеба назвал Авакова правительственным "долгожителем"

Кулеба назвал Авакова правительственным "долгожителем"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта

Об этом Кулеба рассказал в интервью " РБК-Украина ".

"Премьер-министр является безусловным руководителем правительства. А Арсен Аваков является безусловным правительственным" долгожителем ", чья институциональная память в ряде вопросов позволяет давать дельные советы исходя из опыта предыдущих правительств", - сказал Кулеба.

Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать