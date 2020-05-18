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Espreso.tvОбществоКличко подтвердил, что ведет переговоры о партии мэров

Кличко подтвердил, что ведет переговоры о партии мэров

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов

Об этом Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Украинская правда .

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы общин. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - сказал Кличко.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров". Аналогичные заявления делал мэр Днепра Борис Филатов, который называл Кличко вероятным лидером такой партии.

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