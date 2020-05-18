Кличко подтвердил, что ведет переговоры о партии мэров
Об этом Кличко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Украинская правда .
"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы общин. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - сказал Кличко.
Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров". Аналогичные заявления делал мэр Днепра Борис Филатов, который называл Кличко вероятным лидером такой партии.
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