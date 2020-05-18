Huawei предостерег о "пагубности" новых ограничения со стороны США для всей экономики мира
Об этом заявил представитель Huawei 18 мая, передает Радио Свобода .
"Решение было произвольным и губительным и ... иметь серьезное влияние на широкий круг мировых отраслей", - заявил он.
Министерство торговли США на прошлой неделе заявило, что оно вносит поправки в правила экспорта, "стратегически имея в виду приобретение компанией Huawei полупроводниковых изделий, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство добавил, что "укрощает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".
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Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая 2019 корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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В четверг, 14 мая, США продлили санкции против Huawei еще на год. Администрация Трампа в частности приняла меры для блокировки глобальных поставок чипов для Huawei Technologies.
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