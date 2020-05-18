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Espreso.tvОбществоHuawei предостерег о "пагубности" новых ограничения со стороны США для всей экономики мира

Huawei предостерег о "пагубности" новых ограничения со стороны США для всей экономики мира


фото: reuters
Китайский технологический гигант Huawei назвал американский запрет на поставки микропроцессоров "губительной" атакой, которая вызовет хаос в глобальном технологическом секторе и других отраслях

Об этом заявил представитель Huawei 18 мая, передает Радио Свобода .

"Решение было произвольным и губительным и ... иметь серьезное влияние на широкий круг мировых отраслей", - заявил он.

Министерство торговли США на прошлой неделе заявило, что оно вносит поправки в правила экспорта, "стратегически имея в виду приобретение компанией Huawei полупроводниковых изделий, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство добавил, что "укрощает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

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  • Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.

  • 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.

  • 20 мая 2019 корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.

  • В четверг, 14 мая, США продлили санкции против Huawei еще на год. Администрация Трампа в частности приняла меры для блокировки глобальных поставок чипов для Huawei Technologies.

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