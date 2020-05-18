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Espreso.tvОбществоГермания обвинила WhatsApp в "сливе" данных о пользователях Facebook: разработчики мессенджера отрицают

Германия обвинила WhatsApp в "сливе" данных о пользователях Facebook: разработчики мессенджера отрицают


фото: reuters
В компании WhatsApp отрицают обвинения немецких властей в передаче метаданных пользователей приложению Facebook

Об этом пишет издание Handelsblatt , передает НВ .

В комментарии изданию представители компании заявили, что не делятся "никакими метаданными пользователя" с Facebook для создания профилей в Facebook, настройки таргетированной рекламы или улучшения других продуктов компании.

Также в WhatsApp подчеркнули, что сообщение в мессенджере "защищены сквозным шифрованием", а их содержание могут прочитать только непосредственные участники переписки.

Метаданными считаются: IP-адрес, геолокации, информация о смартфоне и его операционной системе, дата и время сообщения. По мнению экспертов, эти данные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижения. Уточняется, что связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечения, финансовом положении и даже болезнях пользователей.

Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер предостерегал федеральные министерства и ведомства от использования мессенджера WhatsApp. По словам чиновника, передача метаданных в WhatsApp происходит уже при отправке сообщений.

Он добавил, что пренебрегать защитой данных не стоит даже "в эти трудные времена", когда из-за пандемии коронавируса госучреждениям приходится менять способы коммуникации.

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