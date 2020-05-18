Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то более 39% украинцев снова выбрали бы Зеленского, - опрос

18 мая, 2020, 13:33

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 39,3% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 12-13 мая 2020 года.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% - Петра Порошенко, 8,6% - Юлию Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Почти как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Опрос проводился среди 3000 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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