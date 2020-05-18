Экономика Японии впала в рецессию
Об этом сообщает Reuters .
Согласно опубликованным в понедельник правительственным данным, третья по величине экономика мира сократилась на 0,9% в период с января по март по сравнению с предыдущим кварталом.
"Совершенно очевидно, что в текущем квартале экономика переживала еще более глубокий спад. Япония вступила в полную рецессию", - сказал главный экономист исследовательского института Мэйдзи Ясуда Юичи Кодама.
Предыдущие официальные данные показали, что ВВП страны в первом квартале сократился на 3,4% в годовом измерении в связи со снижением частного потребления, капитальных расходов и экспорта.
К марту третья по величине экономика в мире сокращалось два квартала подряд.
Между тем правительство Японии уже объявило о пакете мер стимулирования на сумму около 1 триллиона долларов, чтобы защитить экономику от последствий пандемии. Это эквивалентно примерно 20% годового объема ВВП Японии.
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