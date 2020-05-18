Детское Евровидение-2020 планируют провести 29 ноября в Варшаве

18 мая, 2020, 20:17

Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве, провести его планируют 29 ноября

Об этом сообщил Общественное .

Нынешний лозунг конкурса "Сдвинь мир" (Move the World) призван напомнить о силе единства. Ежедневно миллионы людей во всем мире добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир.

"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, например песенный конкурс "Евровидение", важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения - "Сдвинь мир" - подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одним из таких действий является конкурс "Евровидение", - отметил и. о. президента TVP Мацей Лопинський