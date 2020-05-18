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Espreso.tvОбществоДетское Евровидение-2020 планируют провести 29 ноября в Варшаве

Детское Евровидение-2020 планируют провести 29 ноября в Варшаве

Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве, провести его планируют 29 ноября

Об этом сообщил Общественное .

Нынешний лозунг конкурса "Сдвинь мир" (Move the World) призван напомнить о силе единства. Ежедневно миллионы людей во всем мире добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир.

"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, например песенный конкурс "Евровидение", важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения - "Сдвинь мир" - подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одним из таких действий является конкурс "Евровидение", -  отметил и. о. президента TVP Мацей Лопинський

  • Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в нидерландском городе Роттердам.
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