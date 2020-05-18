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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты трижды обстриялы украинские войска

День в зоне ООС: оккупанты трижды обстриялы украинские войска

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкина обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Потери противника уточняются.

 

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