День в зоне ООС: оккупанты трижды обстриялы украинские войска
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкина обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Потери противника уточняются.
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