День в зоне ООС: оккупанты трижды обстриялы украинские войска

18 мая, 2020, 18:16

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкина обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Потери противника уточняются.