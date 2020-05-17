Из-за коронавируса Ирак введет 8-дневный круглосуточный комендантский час

17 мая, 2020, 07:37

Ирак в субботу, 16 мая 2020 года, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает Еспресо.TV .

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.

Отмечается, что трехдневный праздник разговения Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции. По традиции в эти дни посещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.