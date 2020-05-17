Из-за коронавируса Ирак введет 8-дневный круглосуточный комендантский час
17 мая, 2020, 07:37
Ирак в субботу, 16 мая 2020 года, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса.
Об этом со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает Еспресо.TV .
Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.
Отмечается, что трехдневный праздник разговения Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции. По традиции в эти дни посещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.
- По данным университета Джона Хопкинса (США), в Ираке пока обнаружили 3260 зараженных коронавируса, 121 человек умер и 2126 выздоровели.
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