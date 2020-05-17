Я лично начинаю каяться, что поддерживал Зеленского, - экс-президент Всемирного конгресса украинский Аскольд Лозинский

17 мая, 2020, 13:30

Пребывание Соколова и Бабикова во главе Государственного бюро расследований, а Венедиктовой - во главе Генеральной прокуратуры является одной из ошибок президента Украины Владимира Зеленского, "граничащей с политической манипуляцией, а то и национальной изменой"

Об этом заявил нью-йоркский адвокат, доктор права, президент Всемирного конгресса украинский в 1998-2008 годах Аскольд Лозинский в своей статье для украинского-американского еженедельника Время и события (Чикаго), передает Еспресо.TV .

По его словам, стремление нынешнего руководства ГБР и ГПУ отменить неприкосновенность для майдановцев, а также близкие профессиональные отношения между ними прямо противоречат рекомендациям миссии ООН.

В частности, он напоминает слова Соколова:

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня (Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине - ред.) и учтет их в дальнейшей работе".

Но, как отмечает Лозницький, представители ООН никогда не требовали отмены амнистии майдановцев.

"Такую подделку разве трудно придумать, но в двух отчетах этой миссии ООН с 15 апреля 2014 года и с 15 мая 2014 между рекомендациями нет и слова о необходимости отменить закон о неприкосновенности. Эту миссию, кстати, по приглашению новой власти в Украине устроил Иван Симонович, заместитель генерального секретаря ООН, известный всем украинцам, которые работали при ООН в Нью-Йорке. Он по национальности хорват, а по образованию юрист. Симонович отличается от других карьерных дипломатов в ООН своей уравновешенностью и приверженностью к попыткам Украины стать демократическим государством. Одновременно он - профессиональная личность, отвергает любые политические манипуляции, которые граничат с коррупцией. В Отчете Миссии по 15 мая 2014 года указано, что новая власть в Украине обратилась для полного расследования не только в ООН, но также к Международному уголовному суду, подавая себя под юрисдикцию, согласно Римским законом, которую Украина подписала еще в 2000 году, но еще не ратифицировала. Кроме того, в том же отчете представлены, что Генеральный Секретарь Совета Европы инициировал Международный совещательный семинар для наблюдения за юридическим исследованием во время Майдана от 30 ноября 2013 по 21 февраля 2014 ", - комментирует со своей стороны Лозинский.

"Что является наиболее непонятным по Венедиктовой, ГПУ, Соколовой, ГБР, - это то, что в отчете Миссии ООН с 15 апреля очень точно написано между рекомендациями не об отмене закона об амнистии для протестующих Майдана, а скорее:

"Обеспечить институциональную независимость Государственного Бюро Расследования ...Очень важно обеспечить, чтобы этот новый орган был независимым от Офиса прокурора".

Но Александра Бабикова назначила именно Ирина Венедиктова, действующий генеральный прокурор, она сделала назначения тогда, когда была в. о. директора ГБР. Какая ирония!

Это очень грубо вшито. Видимо, такие манипуляции и предусматривал Симонович. Как же это могли обойти Венедиктова и Соколов? ", - продолжает Лозинский.

По его мнению, если Венедиктова, Бабиков и Соколов смогут "Майдан Достоинства превратить в переворот", тогда "вторжение Путина в Крым и Донбасс станет закономерным".

"Здесь не альтернатив. Венедиктова, Бабиков и Соколов должны отойти. И что, разве еще раз скажем, что президент ошибся. Сколько разрешается таких ошибок, которые граничат с политической манипуляцией, а то и национальной изменой.

Я лично начинаю каяться, что я когда-то писал, что нет ничего страшного, когда станет президентом Владимир Зеленский ", - подытожил Лозинский.

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